Büyükçekmece'de seçim iptal mi edildi?

Günlerdir tartışmaları süren İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları için YSK toplandı. YSK, Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı. YSK, seçimdeki usulsüzlükler nedeniyle AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı itirazı görüşüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık.

Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme! YSK görüşmeyi erteledi

Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi.

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi

MEVLÜT UYSAL: "11 BİN 954 SEÇMEN DÜŞÜRÜLMÜŞ"

İtirazlara bakarsak, Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yapıldığına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

- 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661... Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de 'bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok' diyor.

- 24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

"ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

- Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

- Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Herhangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

"736 SEÇMEN KAYDINA İTİRAZ ETTİK"

- Biz seçmen listeleri askıya çıktığında üyelerimiz yer almadığını gördüğümüzde bazı yerlerde boş arsa ve inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. İlçe kurullarına itiraz ettik. CHP de aynı seçmenlere itiraz etti. 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü yapılarak tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki o kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değildi ilçedeki emniyet mensuplarının.