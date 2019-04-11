İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 14 binin altına indi. AK Parti ve MHP, Büyükçekmece ile Maltepe'de seçimin tekrarlanmasını istedi.



YSK, talep yönünde karar verirse bu iki ilçede 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan da "YSK isterse 1 oyla karar versin. O zaman başım gözüm üstüne dersin" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE SONUCU ETKİLER

AK Parti Büyükçekmece, MHP ise Maltepe seçimlerinin iptalini istedi. Polis, Büyükçekmece'deki hayalet seçmen tespitine dün de devam etti. Maltepe'deki sandıkların sayımının sürdüğü, 1089 sandıktan bugüne kadar 300'ünün sayıldığı öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Adayı Mevlüt Uysal ise hayalet seçmenlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.



11 bin 954 seçmen içerisinden yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Değişiklikler bir organize ekip olarak yapılabiliyor. Boş arsaya, konteynıra, herhangi işyerine kayıt yapılamaz. Ama yapılmış. Biz o itirazımızı yaptığımızda CHP de itiraz etti. 736 seçmenin 717'sinin kaydı donduruldu. Bu trafiğe bakarsak büyükşehir seçimi etkilenecek durumda. 29 binden 14 binlere düştü fark. Büyükşehir sonucunu da etkileyebilir, ama buna YSK karar verecek" dedi.

Büyükçekmece'de polisler, kapı kapı dolaşıp seçmen tespiti yaptı.

İŞTE YSK'NIN İLK 11'İ





MUHARREM AKKAYA

CENGİZ TOPAKTAŞ

YUNUS AYKIN

FARUK KAYMAK

REFİK EĞRİ

ZEKİ YİĞİT

KÜRŞAT HAMURCU

İLHAN HANAĞASI

NAKİDDİN BUĞDAY

ERHAN ÇiFTÇİ

SADİ GÜVEN