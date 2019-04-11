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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 16:25

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ya sert tepki

Başkanı Prof. Dr. , resmi Twitter hesabından 'nın açıklamasını paylaşarak 'ya tepki gösterdi.

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