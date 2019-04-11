Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir" dedi.
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