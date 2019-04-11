Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yönelik itirazı görüşmeye başladı. YSK'nın toplantısında 11 kurul üyesi değerlendirme yapıyor. Ayrıca toplantıya siyasi partilerin gözlemcileri de iştirak ediyor.

İstanbul'da olağanüstü bir itirazda gelinmesi durumunda Büyükçekmece kararın yol gösterici olacağı belirtiliyor.

AK PARTİ'DEN BÜYÜKÇEKMECE BAŞVURUSU

AK Parti, Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu. Tam Kanunsuzluk gerekçesiyle Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi istenen itiraz başvurusunda, seçimlerin iptaline ilişkin somut belge ve bilgiler sunuldu.

SANDIK SEÇİMİN NAMUSU DİYORSAK...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de daha farklı usulsüzlükler yapıldığına dikkati çekerken , "Sandık seçimin namusu diyorsak o zaman bu sandıkta olup biteni net bir şekilde ortaya koymak gibi bir mecburiyetimiz var. Bizim yaptığımız bu." diye konuştu. Büyükçekmece'de 2017'de bir işçinin ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendirdiğini anlatan Yavuz, bu kişinin iskana açılmamış bir yeri, bir TIR garajını numaralandırdığını, bir okulu, bir arsayı ev gibi gösterdiğini ve seçmen kaydı yaptığını söyledi.Yavuz, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da seçimlerin iptali için başvuracaklarını söyledi.