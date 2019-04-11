AK Parti'nin İstanbul'da sandıkların yeniden sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiş, sadece 51 sandıkta sayım yapılması kararı verilmişti. AK Parti, özellikle seçmen yolsuzluğunun yapıldığı, boş arsalarda, TIR'larda seçmen gösterilen Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için önceki gün başvurdu. AK Parti'nin bu başvurusunun bugün ya da yarın YSK tarafından karara bağlanması bekleniyor. AK Parti, bir yandan YSK'nın vereceği bu kararı beklerken diğer yandan İstanbul'da birçok sandıkta tutanaklarda organize olarak gerçekleştirildiğini belirttiği usulsüzlüklerin dikkate alınarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili AK Parti'nin hukukçuları tarafından klasörler dolusu bilgi ve belge hazırlanıyor. Belgelerde ıslak imzalı olmayan çizelge, çetele tutulmamış çok sayıda tutanaklar delil olarak dosyada yer alacak. Yine Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a yazılması gereken oyların başka partilere yazıldığına ilişkin belgeler de sunulacak. YSK'ya sunulacak önemli delillerden bazıları şöyle: "Bazı sandık kurulu başkanlarının yasaya aykırı olarak memur olmayan kişilerden seçilmesi. Bazı yerlerde belediye işçilerinin sandık kurulu başkanı olarak gösterilmesi. Askeri sıfatı olan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması. Boş arazide apartman varmış gibi gösterilerek oraya seçmen kaydedilmesi. Bazı binalara hayali kat çıkıp oralarda da seçmen varmış gibi gösterilmesi. Bazı sandıklarda Binali Yıldırım'ın oyuna sıfır veya 1 yazılması, bazı sandıklarda ise aldığı oyun mevcut oydan çok düşük gösterilmesi. Sandık tutanakları, sonuç bildirim tutanakları, ilçe seçim tutanaklarında usul hataları, kaydırmalar, kasıtlı olarak AK Parti oylarının az gösterilmesi."

HAYALET SEÇMEN SKANDALI BÜYÜYOR

İstanbul'da Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkan ilçedeki sahte seçmen skandalının boyutları büyüyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlayan soruşturmanın ikinci gününde adres ve seçmen tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda her biri iki polisten oluşan 460 kişilik Emniyet ekibi, yani toplamda 920 polis adreslerde gerçekten seçmen olup olmadığını tespit ediyor. Her polis ekibi 70 ila 100 arasındaki seçmenin sahte olup olmadığını tespit edip tutanağa bağlamakla yükümlü. Bir polis ekibi, kendisine zimmetlenen 70 adresten yetmişinin de sahte seçmenle dolu olduğunu belirledi. Bu adreslerde Büyükçekmece dışında, İstanbul dışında, hatta yurtdışında yaşayan insanlar seçmen olarak gösterilmiş. Polisin sahadaki adres tespitleri 12 binden fazla yeni sahte seçmenin organize bir yapı tarafından seçmen kütüklerine usulsüzce kaydedildiğini gözler önüne serdi. Bu şekilde polis sahte seçmen sayısının 30 bini aştığı iddia ediliyor. Polis yetkilileri sahte seçmen kayıtlarını FETÖ'nün organize ettiği kanaatinde.



DEPODA SEÇMEN VAR!

Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün Büyükçekmece'deki adres tespit çalışmalarının ikinci gününde sahada yaptığı araştırmalar kaba inşaat halindeki yerlere, yabancı uyrukluların oturduğu konutlara ve market deposu olarak kullanılan yerlere sahte seçmen kaydının yapıldığını doğruluyor. Hiç kimsenin yaşamadığı adreslere hayalet seçmen kaydı yapılmış. Simakent Sitesi içindeki iki katlı kaba inşaata toplam 17 seçmen kaydedilmiş. Bir başka deyişle boş inşaata hayali seçmen yazılmış. Yekta Sokak'ta boş arazi No:2 Daire:1 diye gösterilip bir seçmen yazılmış. İlçenin sahilinde bulunan yabancı uyrukluların da yaşadığı 28 daireli Yalıkent Sitesi'ne ise 48 seçmen kaydedilmiş. Buradaki yabancı uyrukluların da seçmen olarak yazıldığı belirtiliyor. Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Örnekkent Sitesi'nde Ali Ç. isimli vatandaşın evine ise hiç tanımadığı, bugüne dek ismini dahi duymadığı altı kadının adı seçmen olarak yazılmış. Polis altı hayali seçmenin kaydedildiği bu adrese gidip Ali Ç. ile görüştü. Ali Ç. 12 yıldır bu dairede yaşadığını ve kendisine gösterilen isimleri kesinlikle tanımadığını açıkladı. Ve tutulan tutanağı da imzaladı. Çakmak Mahallesi İnanç Sokak'ta tespit edilen sahte seçmen kaydı ise skandalın vahametini ortaya koyar nitelikte. Market deposu olduğu belirtilen, ancak içinde eski otomobil ve bisiklet lastiklerinin bulunduğu ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının sığındığı yere üç kişi seçmen olarak yazılmış. Gürkan T., Bahar T., Suzan T.'nin adı kayıtlara bu adreste yaşayan seçmenler olarak geçirilmiş.



ÜÇ İŞBİRLİKÇİ TESPİT EDİLDİ

Emniyetin yaptığı çalışmalar sonunda daha önce tutuklanan nüfus müdürlüğü çalışanı Mehmet Özgür Samanlı ile işbirliği yaptığı belirlenen üç nüfus müdürlüğü çalışanı daha şüpheli olarak dosyaya dâhil edildi. Soruşturma kapsamında ikisi tutuklu (Mehmet Özgür Samanlı ve Osman Doğan) 12 şüpheli bulunuyordu. Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerindeki seçmen kayıtlarının sahte seçmen organizasyonu ihtimaline karşı mercek altına alındığı belirtildi.