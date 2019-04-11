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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:33

meclis üyeliği seçiminde skandal usulsüzlük! 'nin 209 oyunun 5'i kaydedilmiş

İstanbul ilçesinde belediye meclis üyeliği seçiminde 'nin aldığı 209 oy sistemine 5 oy olarak kaydedildiği ve oyların 'ye kaydırıldığı ortaya çıktı.

Meclis üyeliği seçiminde skandal usulsüzlük!

yerel seçimlerinde oy sayımında yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul ilçesinde belediye meclis üyeliği seçiminde 'nin aldığı 209 oyun () sistemine 5 oy olarak işlendiği tespit edildi. AK Parti'nin 209 oyunun 'ye kaydırıldığı bildirildi.

AK PARTİ'NİN 209 OYU YSK SİSTEMİNE 5 OY OLARAK KAYDEDİLMİŞ
Piri Reis Ortaokulu'nda oy kullanan seçmenlerin tercihlerinin YSK sistemine hatalı olarak işlendiği tespit edildi.
Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 1402 No'lu sandıkta; belediye meclis üyeliği seçiminde AK Parti 209, CHP 73, BBP 3, 3 ve 5 oy aldı. Seçim sandık tutanağında müşahitler tarafından onaylanan veriler Yüksek Seçim Kurulu sistemine hatalı olarak işlendi.
Sandık başkanı veya memurlar; YSK sistemine AK Parti'nin 209 oyunu 5; CHP'nin 73 oyunu 209; HDP'nin 5 oyu sıfır olarak işledi. Saadet Partisi'nin 3 oyu doğru olarak sisteme işlenmiş.



SADECE BU SANDIKTA AK PARTİ'NİN 340 OYU ÇALINDI
AK Parti'nin sadece bu sandıkta 204 oyunun eksik olarak YSK sistemine işlendiği bildirildi. CHP'nin oyunun da 136 oy fazla işlendiği düşünüldüğünde AK Parti'ye sadece bu sandıkta 340 oy geleceği öğrenildi.

AKPINAR: BAŞKANLIĞINI YAPTIĞIM OKULDA BİLE HIRSIZLIK VAR
Piri Reis Ortaokulu'nda AK Parti adına başkanlık yapan Abdurrahman Akpınar, "Başkanlığını yaptığım okulda bile hırsızlık var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun YSK" ifadelerini kullandı.

ERDEM: ATAŞEHİR'DE YAŞANAN BİR RAZALET! KUMPAS BÜYÜK
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Piri Reis Ortaokulu 1402 No'lu sandıkta sonuçları paylaştı ve "Ataşehir'de yaşanan bir razalet. Kumpas büyük.15 Temmuz darbe girişiminden sonra birileri intikam almaya niyetli. 24 Haziran'da yapamadıklarını 31 Mart'ta yapmaya yeltendiler. Milli iradeyi çiğnemeye kalkışanlar her zamanki gibi kaybedecek. Hakkın ve halkın gücü her zaman galip gelir" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH

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