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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 19:12

a... ve 'de sandık sayımında usulsüzlüğe soruşturma

, 'da usulsüz veri girişi, 'de de yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma açtı.

Kartal ve Kadıköy'de sandık sayımında usulsüzlüğe soruşturma

, 'da usulsüz veri girişi, 'de de yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma açtı.

Alınan bilgiye göre, bir sandık başkanı, Kartal ilçesinde Yüksek nun sistemine yapılan veri girişlerinde yapıldığı iddiasıyla, sisteme yanlış giriş yapan görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadıköy'de de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir kişi, sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık görevlileri hakkında suç duyurusu yaptı.

Suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma" suçu ile "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilgili İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ile sandık oy sayım tutanaklarının istendiği öğrenildi.

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