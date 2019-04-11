Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.04.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:38

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi.

Sınır kapısında 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi.

Ayrıntılar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri