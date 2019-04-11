Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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