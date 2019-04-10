İstanbul Büyükçekmece'de oy oranı ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Büyükçekmece kim kazandı son dakika seçim sonuçları YSK İstanbul oy farkı kaç? İstanbul geçersiz oy sayımı gibi sorular oldukça merak ediliyor. Peki Büyükçekmece'de ne oldu? İstanbul yerel seçimlerindeki usulsüzlüklerin en büyük örneklerinden biri Büyükçekmece'de yaşandı. Binlerce sahte seçmen Büyükçekmece'de seçmen listelerine kaydedilirken, yürütülen soruşturmada ise geçici görevle İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tutuklandı

İSTANBUL'DA SON OY FARKI NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin 'Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son dakika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelinen noktada seçimin sonucunu etkileyecek birçok usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanacaklarını belirten Yavuz,

"Bu kapsamda İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

İşte Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalı

İstanbul yerel seçimlerindeki usulsüzlüklerin en büyük örneklerinden biri Büyükçekmece'de yaşandı. Binlerce sahte seçmen Büyükçekmece'de seçmen listelerine kaydedilirken, yürütülen soruşturmada ise geçici görevle İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tutuklandı. İşte grafiklerle adım adım Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalı...