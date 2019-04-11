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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:45

Rütbelere göre subay maaşı ne kadar? 2019 sözleşmeli 445 subay alımı başvuru şartları neler?

2019 başvuru şartları oldukça fazla araştırılıyor. tarafından yayınlanan subay alımı başvuru şartlarını ve son yapılan duyuruların detayları haberimizde yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı 445 muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı. Sözleşmeli jandarma subay personel alımı başvuru belgelerini, şartlarını ve ücret bilgilerini haberimizden görebilirsiniz.

Subay olma hayali kuran gençler için güzel bir haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 445 Muvazzaf sözleşmeli Subay alımı yapılacağı açıklandı. İşte 2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar... Jandarma Genel Komutanlığı 445 Muvazzaf sözleşmeli subay alımı için başvurular 9 Nisan 2019- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak. Bu arada Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan subaylar ne kadar maaş alıyor, 2019 yılında subay maaşları ne kadar? İşte tüm cevaplar

Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.

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