Subay olma hayali kuran gençler için güzel bir haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 445 Muvazzaf sözleşmeli Subay alımı yapılacağı açıklandı. İşte 2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar... Jandarma Genel Komutanlığı 445 Muvazzaf sözleşmeli subay alımı için başvurular 9 Nisan 2019- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak. Bu arada Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan subaylar ne kadar maaş alıyor, 2019 yılında subay maaşları ne kadar? İşte tüm cevaplar

Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.