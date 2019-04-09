9 Nisan İstanbul seçim sonuçları ve oy farkı merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıkladı. Bu sayımlarla sonuç 29 binler 15 binlere şu anda 14 bin küsürlere inmiş durumda. 1 Nisan'da 29 bin olan 2 Nisan'da 24 bine 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve bugün 14 binleri görüyorsa demek ki ortada bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var dedi.

YSK, AK Parti'nin Istanbul'da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul, 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Kurul, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31'ni karara bağlamış oldu. YSK, kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.