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  • 08.04.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 18:43

'den açıklaması: Çok farklı şeyler çıkacak

Genel Başkan Yardımcısı , 31 Mart lerinin ardından 'da yapılan itirazlar ve oy sayımıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, "Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak.'' diyerek 'yü işaret etti.

AK Parti'den kritik açıklama: Çok farklı şeyler çıkacak
Genel Başkan Yardımcısı 'daki sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili konuştu.

'FETÖ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLENLER VAR MI?...'
Yavuz açıklamasında "Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu noktada emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu: Bir stratejik akıl belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle organizeli usulsüzlüklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

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