Yerel seçimler ile ilgili son viraja girildi! Süre bugün başlıyor

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.