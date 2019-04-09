Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın YSK'ya taşınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:



Neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç, yargı sürecidir. Bu işin patronajı biliyorsunuz YSK'dır.



Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu koruma mecburiyetimiz var. Burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar.



Siyasi parti olarak, örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK'ya giderken bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var.



Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmiş. Bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi?



Ortada 320-330 bin civarında geçersiz oy var. 'Ee bunun sayımını yapamayız' diyorsanız, o zaman bunun ötesinde bir şey var. Bizim de YSK'dan beklemek en tabii hakkımızdır.



İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter. Çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz.



51 SANDIK SİL BAŞTAN

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kritik toplantı sonrası açıklamalar yaptı: Büyükçekmece'ye ilişkin karar yarına (bugüne) ertelendi. İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı çıktı. 31 ilçede yeniden sayım kararı ise reddedildi. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor.







Erdoğan, Moskova'ya hareketinden önce "Patron YSK'dır. İtirazlar biter, çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz" dedi.











Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Moskova'da bir araya geldi. "Suriye'de terör eylemlerine karşı dayanışma halinde attığımız ve atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor" dedi.

S-400'DEN VAZGEÇİN DİYENLER BİZİ TANIMAMIŞ

Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Moskova'da bir araya geldi. Gri pasaportlular ve TIR şoförleri için vizenin kaldırıldığı açıklandı. "2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik" diyen Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolardır" dedi. S-400 tartışmasına da son noktayı koyan Erdoğan, "Bu konuda her şey bitti. 'Vazgeçin' diyenler bizi tanımamış" şeklinde konuştu.