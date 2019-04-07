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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 21:04

Büyükçekmece'de in iptalini istedi

Genel Başkan Yardımcısı , Büyükçekmece'de in iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

AK Parti o ilçede seçimin iptalini istedi

Genel Başkan Yardımcısı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden kararlarına karşı bugün 'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise in iptaliyle ilgili bir talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise 'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında ( ve ) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

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