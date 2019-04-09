YSK, AK Parti'nin Istanbul'da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul, 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Kurul, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31'ni karara bağlamış oldu. YSK, kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.

AK Parti'den 'İstanbul'da seçim yenilensin' başvurusu!

AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama



YSK Başkanı Sadi Güven, YSK önünde süreç hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



Güven'in açıklamaları:

Yargısal süreç devam ediyor. YSK toplantılarına kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriği ile ilgili bilgi verecek değilim.

İşte İstanbul'daki oy sayımında son durum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. Yavuz, YSK'nın verdiği karara ilişkin, "Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz." dedi. Yavuz, bütün İstanbul için olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti. Yavuz, "CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu, umuyorum ki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Her şey bu kadar netken talebin YSK tarafındn kabul edilmemesini anlamış değiliz. Hukuki yolları sonuna kadar deneyeceğiz. Seçimin sonucuna tesir edecek çok net veri var ortada. Elbette seçmen listeleri kesinleşmiştir ama burada organize bir suç var.

"BUNUN ALTINDAN BİR ŞEYLER ARIYORUZ"

Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.

"DİYORUZ Kİ SANDIK BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU..."

5 bin kişinin bu şekilde görevlendirilmiş olduğunu gördük. Diyoruz ki sandık başında bir şeyler oldu, yapılmaması gereken bir liste yapıldı, görev verilmemesi gereken kişilere görev verildi. YSK nezdinde olağanüstü itiraz yoluna gitmiş olacağız.

"51 SANDIK BİZİM VERDİĞİMİZ ÖRNEKLEMEYDİ, YSK'NIN KARARINI ANLAYAMIYORUZ"

51 sandığın sayılacak olması da ilginç. 'Şu sandıklar bunlara örnek olarak gösterilebilir' demiştik. Bunlar sadece örneklendirmeydi. YSK bu örneklendirmeye bakmış ve 'bunlarda sayım yapalım' demiş. Biz bütün sandıklarda bu örneklemeyi verseydik tüm sandıklarda mı sayım yapılacaktı? Onlar sadece örneklemeydi .

"UMARIM Kİ YSK, CHP'NİN ÇIKIŞLARINDAN ETKİLENMEMİŞ OLSUN"

CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu, umuyorumki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum. Daha hiçbir şey bitmedi.

"İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Büyükçekmece ile ilgili yeniden bir seçim olsun diye talebimizi ilettik. Bu talebin arkasından da yine olağanüstü itiraz süreci söz konusudur. Bütün İstanbul için de bu hakkımızı kulanacağız.