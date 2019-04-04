Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

İstanbul'da AK Parti'nin oy sayımlarında yapılan usulsüzlüklerin düzeltilmesine yönelik başvurular sonuçlanmaya başladı.

Binali Yıldırım'ın oylarının yok edildiği sandık sayısı dün 33'ten 40'a çıktı. Bu sandıklarda Yıldırım'dan çalınan oy sayısı da 5 bin 213'ten 6 bin 577'ye yükseldi.

Sadece dün 3 ilçede 5 bin 774 oy Yıldırım'a geçti. Beykoz'da 2 bin 749; Bağcılar'da bin 304 ve Arnavutköy'de bin 721 oy Yıldırım'a yazıldı. Anadolu Ajansı'nın en son dün 12.15'te güncellediği verilere göre; Ekrem İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki oy farkı 21 bin 465'e düştü.

BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı.

SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'ın aldığı 201 oy tutanağa 1 olarak yazıldı. Yıldırım'ın 201 oyu İmamoğlu'na yazılırken, İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazıldı. Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi. Seçim sandık tutanağında, İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi. İlçedeki 1070, 1229 ve 2194 No'lu sandıklarda da hatalar tespit edildi. 2194'te Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi'ne gitti. 1229'da İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Yıldırım'a, Yıldırım'ın 188 oyu Demokrat Parti adayına yazıldı. 1070'te ise İmamoğlu'na 187 oy çıktı, Yıldırım'a hiç oy yazılmadı.

SULTANGAZİ: 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a yazılan 208 oy, oy birleştirme tutanağında İmamoğlu'na yazıldı. İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'e yazıldı. İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 fazla oy almış oldu.

BEYKOZ: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi adayı Yücel'e, Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Yıldırım'a kaydırılmış.

KÜÇÜKÇEKMECE: 2325 No'lu sandık tutanağında; Yıldırım'ın 117, İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi adayının5, Türkiye Komünist Partisi adayının 1 oy aldığı görülüyor. CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Yıldırım'a yazılan 117 olduğu, Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığı görülüyor. İmamoğlu'nun 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Yıldırım'ın 117 oyu İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Yıldırım'a yazılıyor.