Ekrem İmamoğlu'ndan farklı açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyların yeniden sayımına ilişkin açıklamasında Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkının 19 bin 552 olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyların yeniden sayımına ilişkin açıklamasında Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkının 19 bin 552 olduğunu belirtti. İmamoğlu, "Bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak" dedi. İmamoğlu, hem YSK'ya güvendiğini söyledi. Hem de "Geçersiz oyların sayımlarının bittiği ilçelerde dahi nöbet devam ediyor. Bütün arkadaşlarımı bu nöbete davet ediyorum, sakın oraları terk etmeyin" diyerek bir kez daha panik olduğunu gözler önüne serdi.