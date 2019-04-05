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  • 06.04.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 07:29

'da tüm oylar yeniden sayılacak mı?

31 Mart lerinin ardından ortaya çıkan usulsüzlük sonrası 'da geçersiz oyların yeniden sayılıyor. 'den yeni hamle geldi ve tüm oyların sayılması için 'na başvurdu. Muhalefet kanadı ise oyların sayılmaması için başvuruda bulundu. Peki bundan sonraki süreç nasıl devam edecek?

'na başvurular bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. Cumhur ittifakı tüm ilçelerin sayılması konusunda başvurdu. Muhalefet ise sayılmasın diye başvuruda bulundu.

SON KARAR YSK'NIN
İl kurulunun önünde 2 günlük bir süreç var. İl seçim kuruluna yapılan başvurular tamamlandı. Ret yanıtı gelirse bu kez adres olacak. YSK bu talepleri değerlendirecek ve kesin karar verilecek. YSK'nın haricinde başka bir yere başvuruda bulunulmayacak.

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