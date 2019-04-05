İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurular bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. Cumhur ittifakı tüm ilçelerin sayılması konusunda başvurdu. Muhalefet ise sayılmasın diye başvuruda bulundu.

SON KARAR YSK'NIN

İl seçim kurulunun önünde 2 günlük bir süreç var. İl seçim kuruluna yapılan başvurular tamamlandı. Ret yanıtı gelirse bu kez adres YSK olacak. YSK bu talepleri değerlendirecek ve kesin karar verilecek. YSK'nın haricinde başka bir yere başvuruda bulunulmayacak.