Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Taşıma operasyonun %94'ü (896 tır seferi) sabah 8 itibarıyla tamamlandı." açıklamasını yaptı.

YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

Türk Hava Yolları'nın yeni evi, İstanbul Havalimanı'na nihai geçiş operasyonu devam ediyor. Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan yeni evi, İstanbul Havalimanı'na doğru 'Büyük Göç'ünü dün saat 03:00'da başlattı. Geçen süre zarfında operasyonun %94'ü başarıyla tamamlandı.

SON SEFER YAPILDI

Operasyonun planlandığı şekilde devamına yönelik, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyan son uçak, İstanbul – Singapur uçuşunu gerçekleştirmek üzere saat 02:00'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Taşınma ile operasyonlar ise bugün saat 14:00'da İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. "Büyük Göç" sonrası gerçekleşecek ilk uçuş da İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek olan Türk Hava Yolları uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak.

45 SAATTE TAMAMLANACAK

Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam 22:00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında şehir sakinlerine asgari ölçüde rahatsızlık yaşatmış olmak adına araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile birlikte operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor.