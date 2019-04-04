31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da birçok ilçede usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. 31 Mart gecesi, onca usulsüzlüğe rağmen 27 bin oy fark iddiasıyla yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden CHP, birkaç gün içinde gerçekleşen itirazlar sonrası "İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor." dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

"Usulsüzlük yok" diyen CHP'nin bile sadece birkaç gün içinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla 14 bin oy birden düşmesi, seçimlerin güvenirliğini ve geçerliliğini tartışılır halde getirdi.



CHP'li farklı isimler tarafından yapılan oy açıklamalar ise şöyle:



EKREM İMAMOĞLU'NUN OYLARI DÜŞÜYOR



31 Mart 2019: 29 bin 408 CHP-İYİ Parti-HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu)

3 Nisan 2019: 21 bin 465 (Saat 12.15 – Anadolu Ajansı)

4 Nisan 2019: 19 bin 541 (Saat 15.47 – BBC Türkçe)

4 Nisan 2019: 19 bin 2 (Saat 16.28 – Ekrem İmamoğlu)

4 Nisan 2019: 19 bin 471 (Saat 17.24 – CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş)

4 Nisan 2019: 18 bin 928 (Saat 22.57 – CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut)