İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yaşanan usulsüzler ve Binali Yıldırım'ın gasp edildiği oylar şöyle tespit edildi

Gaziosmanpaşa 2122 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 160 olan oyu seçim sandık tutanağına "sıfır oy" olarak geçirildi, oylar Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.