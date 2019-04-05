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İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

Binali Yıldırım'ın 160 olan oyu seçim sandık tutanağına "sıfır oy" olarak geçirildi, oylar Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Ekrem İmamoğlu'na 60 oy fazla yazıldığı düşünüldüğünde Binali Yıldırım'ın söz konusu sandıkta 220 oyu gasp edildiği açıkça görülüyor.

05.04.2019 08:54 - Son Güncelleme: 05.04.2019 09:08
İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımında büyük usulsüzlükler yaşandığı tespit edildi.

Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyları üzerinde oynandığı açıkça görülüyor.

İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

BİNALİ YILDIRIM 212 NO'LU SANDIKTA 160 OY ALDI, TUTANAĞA SIFIR OY OLARAK GEÇİRİLDİ
Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 2122 No'lu sandıkta, Binali Yıldırım'ın 160 oyunun CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı, Binali Yıldırım'ın oyunun "sıfır" olarak seçim sandık tutanağına işlendiği tespit edildi. Beykoz ilçesinde de, Binali Yıldırım'ın oylarının Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine çok düşük görüldüğü öğrenildi.

İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yaşanan usulsüzler ve Binali Yıldırım'ın gasp edildiği oylar şöyle tespit edildi
Gaziosmanpaşa 2122 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 160 olan oyu seçim sandık tutanağına "sıfır oy" olarak geçirildi, oylar Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.

İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 2122 No'lu sandıkta Binali Yıldırım 160, Ekrem İmamoğlu 100, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel 1 oy aldı. Seçim sandık tutanağında, Binali Yıldırım'ın oyu "sıfır", Ekrem İmamoğlu'nun oyu 160, Mustafa İlker Yücel'in oyu 100 olarak yer aldı.

İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde 6 usulsüzlük daha

Ekrem İmamoğlu'na 60 oy fazla yazıldığı düşünüldüğünde Binali Yıldırım'ın söz konusu sandıkta 220 oyu gasp edildiği açıkça görülüyor.

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