Türk sivil havacılığının önemli kilometre taşlarından Atatürk Havalimanı, THY'nin 02:45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapandı. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'büyük taşınma' operasyonu içinde bu sabah son kez yolcularına evsahipliği yaptı.

TK-54 SON SEFER OLDU

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK - 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular dış hatlar terminaline geldi.

Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.

SON ANONS HEM AĞLATTI HEM DUYGULANDIRDI

Ayrıca yolculara yönelik yapılan "Bu sizin için yapılan son çağrıdır, lütfen uçağa bininiz" gibi anonslar, Atatürk Havalimanı'nda bu kez çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Bu anonsları duyan bazı çalışanlar gözyaşı dökerken, yolcular da oldukça duygulandı. Belli aralıklarla son kez yapılan anonslarda, "Değerli yolcularımız, bir yüz yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşükker ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"TARİHİ BİR AN OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM İÇİN BU ANI KAÇIRMAK İSTEMEDİM"

Son uçuşun yolcuları, kapanışına tanık oldukları Atatürk Havalimanı'nın son anlarını bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu uçuşu baştan sona takip etti. Yolculardan Elçin Kılıç, bu tarihi uçuşa tanıklık etmek için bilet aldığını ve tarihi uçuşa katılacak olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kılıç, "Tarihi bir an olduğunu hissettiğim için bu anı kaçırmak istemedim. Buradan birçok seyahat gerçekleştirdim. Dolayısıyla buranın benim için çok anısı var. Bu anıları tekrar canlanıyor. Dönüşte yeni alana ineceğiz. Yeni alanın bizim için ülke için faydalı olmasını umut ediyorum" dedi.

SİNGAPUR UÇAĞINA İLK BİLET ALAN YOLCU

Bu sefere üç ay önce ilk bilet alan kişi olan Ayşe Çimen de uçağının tarihe geçeceğinden habersiz bir şekilde bileti satın aldığını belirterek, "45 yıldır uçaklara bindiğim bir yer. İlk uçağa bindiğim yer burası. Tabi biraz hüzünleniyor insan. İlk bilet alan kişi olmaktan dolayı da memnunum" diye konuştu.

Tatil için Singapur'a giden Elif ve Engin Çark kardeşler ise kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nı hiç bu kadar boş görmeye alışık olmadıklarını söylediler. Son uçuşta olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Engin Çark, "Atatürk Havalimanı'nın son gününü yaşamak biraz heyecanlı" şeklinde konuştu.

İLKER AYCI SON UÇUŞUN YOLCULARINI UĞURLADI

Ayrıca sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı. Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. THY ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi personeli de Singapur'a gidecek yolcuların uçağa binmesinin ardından birbirlerini tebrik ederek alkışladı.

SON UÇUŞTA 319 YOLCU

Singapur seferinin yazılı olduğu terminaldeki ana ekranın fotoğrafını çeken bazı çalışanların duygulandıkları gözlendi. Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Böylece THY, 86 yıllık sivil havacılık mazisiyle sektörde yükselişe ev sahipliği yapan ve transfer merkezi konumunda olan Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş icra edildi.

12 SAATLİĞİNE UÇUŞLAR DURDU

Öte yandan Singapur'a hareketi eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durduruldu.Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek yaklaşık 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY'nin ilk uçuşu saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edilecek.