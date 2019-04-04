31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da CHP'nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. Resmi olmayan ve şaibeli sonuçlarla zafer ilan eden İmamoğlu, skandalların patlak vermesinin ardından sandıktaki usulsüzlüğü kabullense de yeniden sayımı engellemek için partilileri "nöbet" adı altında sokaklara davet etti.

31 Mart gecesi, onca usulsüzlüğe rağmen 27 bin oy fark iddiasıyla yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden CHP, birkaç gün içinde gerçekleşen itirazlar sonrası "İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor." dedi.

"Usulsüzlük yok" diyen CHP'nin bile sadece birkaç gün içinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla 14 bin oy birden düşmesi, seçimlerin güvenirliğini ve geçerliliğini tartışılır halde getirdi.

CHP'li farklı isimler tarafından yapılan oy açıklamalar ise şöyle:

EKREM İMAMOĞLU'NUN OYLARI DÜŞÜYOR

31 Mart 2019: 29 bin 408 CHP-İYİ Parti-HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu)

3 Nisan 2019: 21 bin 465 (Saat 12.15 – Anadolu Ajansı)

4 Nisan 2019: 19 bin 541 (Saat 15.47 – BBC Türkçe)

4 Nis 55an 2019: 19 bin 2 (Saat 16.28 – Ekrem İmamoğlu)

4 Nisan 2019: 19 bin 471 (Saat 17.24 – CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş)