YSK İstanbul seçim sonuçları Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Tüm Türkiye İstanbul seçim sonuçlarına kitlenmiş durumda.

Ak Parti tarafından yapılan itirazlar sonucunda İstanbul'da tüm ilçelerde oylar yeniden sayılıyor. Vatandaşlar yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul'da oy farkı kaça düştü, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı? Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

AK Parti'nin usulsüzlüklere ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.