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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 11:59

son dakika geçersiz oy sayımı , - ?

son dakika geçersiz oy sayımı kaç oy fark var? İstanbul'da oy farkı kaça düştü oy sayımı son durum nedir? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.

YSK İstanbul seçim sonuçları Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Tüm Türkiye İstanbul seçim sonuçlarına kitlenmiş durumda.
Ak Parti tarafından yapılan itirazlar sonucunda İstanbul'da tüm ilçelerde oylar yeniden sayılıyor. Vatandaşlar yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul'da oy farkı kaça düştü, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı? Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

AK Parti'nin usulsüzlüklere ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.

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