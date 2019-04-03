31 Mart Mahalli İdareler ve Genel Seçimleri tamamlandı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta sandık başına gitti. İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Yerel seçimlerde İstanbul seçim sonuçları en çok merak edilenler arasında yer aldı. Seçimlerde itirazlar üzerine İstanbul'da bazı ilçelerde sayımlar yeniden yapılıyor. Peki, İstanbul'da kim kazandı, hangi parti önde? İşte İstanbul ilçe ilçe sçeim sonuçları...

Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gitti. İstanbul seçim sonuçları ise tartışılmaya devam ediyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kazanan adaylar mazbatalarını aldı, bazı illerde ise usulsüzlükler ve geçersiz oylar yapıldığı iddiası nedeniyle sayımlar yeniden yapılıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aleyhinde oy kaydırması yapıldığının ortaya çıkması ile birlikte İstanbul'da kim kazandı, soruları gündeme geldi. Bazı ilçelerde sayımlar yeniden yapılıyor.

İşte AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun son oy oranları;

3 Nisan 2019 saat 16.30 itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun oy sayısı 4.171.120 ile %48,80, Binali Yıldırım'ın ise 4.149.655 oy ile %48,55 olarak görülüyor.

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17 İLÇEDE OYLAR YENİDEN SAYILIYOR

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

YSK TALİMATI VERDİ! OY SAYIMLARI DURDURULMASIN

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

Bu çerçevede Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da başvuru yapılmış, tüm oyların ya da geçersiz oyların yeniden sayılması istenmişti. Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın başvurusunu kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına hükmetti. Bu karara CHP İlçe Başkanlığı itirazda bulundu. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu, YSK'ya başvurarak aldıkları karara İstanbul İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazın sonucunun beklenip beklenilmemesi noktasında görüş talep etti.

Söz konusu görüş talebine YSK tarafından Sadi Güven imzalı bir yazı ile cevap verildi. Cevapta, İl Seçim Kurulu kararının beklenilmesinin gerekmediğine işaret edildi. Yazıda, "Sayıma başladıktan sonra sayımın en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir" denildi.