31 Mart yerel seçimleri iptal mi edildi?

31 Mart İstanbul yerel seçimleri son dakika iptal mi edildi? Yerel seçimler hangi şartlarda iptal olur? AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Gerekçede usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi. Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

İSTANBUL'DA YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ NEDEN İSTENDİ?

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 'Usulsüz oy sayımı' tartışmalarına sahne olan İstanbul'da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusu için karar



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek Büyükçekmece'de seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti.

YSK Başkanı'ndan son açıklama: Süreç devam ediyor



''YSK'nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK'nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor.

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK PARTİ CHP MHP HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.

Bunu YSK'daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz.

Ama benden "şu dosya geldi, oy çokluğu oldu" gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey olur.''

​Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan isim CHP'li Ekrem İmamoğlu olmuştu.

Bu verilere göre İstanbul'da yarış şöyle sonlanmıştı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.80

Binali Yıldırım: Yüzde 48.55

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.