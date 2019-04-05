İstanbul seçim itiraz sonuçları açıklandı mı?

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'un 25 ilçesinde oy sayımları yeniden başlatıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi. Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA EN SON DURUM NEDİR?

Çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği İstanbul'da yeniden sayım işlemleri devam ediyor. Oylar sayıldıkça Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP-İP ve HDP ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı düşüyor. Fark 19 binin de altına indi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün paylaştığı mesajında, "YSK İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy farkını 29 bin olarak açıklamıştı. An itibarıyla bu fark, 19 bin 699'a indi. Daha düzeltilecek birçok maddi hata var. Ayrıca sayımın çok azı gerçekleşti. Devam ediyor..." demişti.

Dün gece saatlerinde, bu kez daha sayım işlemleri sürerken kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan Ekrem İmamoğlu twitter hesabından oy farkını paylaştı.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre de oy farkı düşüyor. İmamoğlu saat 23.00 itibarıyla oy farkını 18.871 olarak duyurdu.

YSK CHP'NİN BEYOĞLU İTİRAZINI REDDETTİ

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi.

14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.

Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin ''Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK bu konuda son otoritedir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.