Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.04.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 13:08

Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan Türbesi'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Eyüpsultan Camii’ne geldi. Erdoğan, ilk olarak Eyüpsultan Türbesi’ni ziyaret etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Eyüpsultan Türbesi'ne ziyaret
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri