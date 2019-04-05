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Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan Türbesi'ne ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Eyüpsultan Camii’ne geldi. Erdoğan, ilk olarak Eyüpsultan Türbesi’ni ziyaret etti.
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