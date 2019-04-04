AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi.

AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLEN OY SAYISI 11 BİN 109​

İtirazlar sonucunda bir kısım ilçelerde geçersiz oyların bir kısım ilçelerde tamamının sayımına bir kısım ilçelerde ise reddine ilişkin kararlar söz konusu. Ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Önemli bir rakam vermek istiyorum. 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur.

DİĞER SAYIMDA DA 121 SANDIKTAN 64 OY

Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, 1641 adeti AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Tüm oyların sayımına bakınca 121 sandıkta 64 oy AK Parti'nin hanesine kaydedildi.

ÇOK MANİDAR BULDUM

Az önce CHP Grup Başkanvekilinin tweetine rast geldim, tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor diyor. Çok manidar buldum. Sandıkları hiç açmayalım noktasında CHP'nin geldiği nokta. Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz, bu 13 binden aşağı inmez yaklaşımı. Bu kadar oy düzeltildi, daha düzelteceklerimiz var. Özgür Özel bey endişeye kapılabilir. Elimde birkaç dosya ile geldim.

Çok miktarda sisteme girilmediğini, farklı girildiğini, boş girildiğini gördük. Çok fazla, henüz bunlara dair adım atmış değiliz.