AK Parti'den sandık sonuçlarına büyük itiraz

AK Parti, İstanbul'da 39, Ankara'da 25 ilçede, Antalya'da ve Siirt'te ilçe seçim kuruluna itiraz edip oyların yeniden sayılmasını istedi. İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'daki usulsüzlüklere yönelik bazı örnekler verdi: "3299 no'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 153 olan oyu, tutanağa 127 diye işlenmiş. Burada bir farklılık var ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde tespit ettiğimiz sandıkta 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görülüyor. Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz.
Bunu kim yapıyor ve yapmış ise hukuki olarak da bunun takipçisi olacağız." Geçersiz oyların sayılması noktasında taleplerinin de devam ettiğini kaydeden Şenocak, "Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız. Tek zarf uygulaması bu seçimde ilk kez uygulanmıştır. Örneğin vatandaş belediye için oy kullanmış, muhtar için kullanmamışsa zarfın içinde eksik pusula olduğu için binlerce oy geçersiz sayılmış! Değişiklikten sonra bu şekilde bir geçersizliğin olması söz konusu değil. Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bin sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir" dedi.
Sandık görevlileri, müşahitlerin de gözetiminde oyları seçim sayım-döküm cetveline böyle işledi.
Ardından bu oylar ilçe seçim kuruluna gidecek birleştirme tutanağına eklendi. Ancak bu eklemede asıl sonuç gözardı edildi.
YSK'ya giden ve sisteme eksik girilen sonuçlar CHP'nin internet sitesinden böyle servis edildi.
SANDIKTA SABOTAJ
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan sadece 17 sandığın seçim sayım döküm cetvelinde, Binali Yıldırım'a ait olduğu tespit edilen 2 bin 467 oyun seçim sandık tutanağına işlenmediği bildirildi.
İŞTE BAZI ÖRNEKLER
Esenler 2371 numaralı seçim sandık tutanağında 176 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 176 oyu yok sayılmış.
Küçükçekmece 1031 numaralı seçim sandık tutanağında 92 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 92 oy gasp edilmiş.
Pendik 2195 numaralı seçim sandık tutanağında 181 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 181 oyu seçim sandık tutanağında yer almıyor.
Sultangazi 1361 numaralı seçim sandık tutanağında 225 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 225 oyu yok sayılmış.
Esenyurt 1579 numaralı seçim sandık tutanağında oy toplamı yazılmamış, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 1 oy yazılmış.
Avcılar 2363 numaralı seçim sandık tutanağında121 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 121 oyu yazılmamış.
Beykoz 1393 numaralı seçim sandık tutanağında 107 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a oy yazılmamış. Binali Yıldırım'ın 107 oyu gasp edilmiş.
Eyüpsultan 1039 numaralı seçim sandık tutanağında 186 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 1 oy yazılmış. Binali Yıldırım'ın 185 oyu gasp edilmiş.
Gaziosmanpaşa 2301 numaralı seçim sandık tutanağında 189 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 2 oy yazılmış. Binali Yıldırım'ın 187 oyu gasp edilmiş.
BELGELER YALAN SÖYLEMEZ
Sandıkta sabotaja yukarıdaki gibi yüzlerce örnek var. Bağcılar 1212 no'lu sandık cetvelinde, AK Parti'ye verilen oy sayısı 131 iken, tutanağa sadece 1 olarak kaydedilmiş. Bu belge İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildikten sonra YSK'ya taranarak böyle gönderilmiş. CHP de YSK'dan aldığı bu belgeyi kendi resmi internet sitesinden servis etmiş. Yani Yıldırım'ın 130 oyu, bir anda buhar olup gitmiş. İmamoğlu'nun aldığı 129 oy, 131'e çıkmış. CHP'nin kendi sitesinden yayınladığı, sandık sabotajlarına örnek yüzlerce belge var...
CHP SAYIMI DURDURTTU
SÜRECE SAYGI DUYULSUN
HODRİ MEYDAN
AK PARTİ GENEL BAŞKAN
YRD. ALİ İHSAN YAVUZ: En şaibeli seçimlerden birini yaşadık. Biz verilerimize güveniyoruz. Kesinleşen sonuç ne olursa olsun hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Seçim kurulları tekrar sayım yapsın. Kamerayla vatandaşımıza da izletsin. Gerçek neyse ortaya çıksın.
TARTIŞMALI ZİYARET
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmadan Anıtkabir'i ziyaret etti. Anı defterine Belediye Başkanı olarak imza attı. Milli Savunma Bakanlığı ise "Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" dedi.
Bunu kim yapıyor ve yapmış ise hukuki olarak da bunun takipçisi olacağız." Geçersiz oyların sayılması noktasında taleplerinin de devam ettiğini kaydeden Şenocak, "Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız. Tek zarf uygulaması bu seçimde ilk kez uygulanmıştır. Örneğin vatandaş belediye için oy kullanmış, muhtar için kullanmamışsa zarfın içinde eksik pusula olduğu için binlerce oy geçersiz sayılmış! Değişiklikten sonra bu şekilde bir geçersizliğin olması söz konusu değil. Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bin sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir" dedi.
Sandık görevlileri, müşahitlerin de gözetiminde oyları seçim sayım-döküm cetveline böyle işledi.
Ardından bu oylar ilçe seçim kuruluna gidecek birleştirme tutanağına eklendi. Ancak bu eklemede asıl sonuç gözardı edildi.
YSK'ya giden ve sisteme eksik girilen sonuçlar CHP'nin internet sitesinden böyle servis edildi.
SANDIKTA SABOTAJ
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan sadece 17 sandığın seçim sayım döküm cetvelinde, Binali Yıldırım'a ait olduğu tespit edilen 2 bin 467 oyun seçim sandık tutanağına işlenmediği bildirildi.
İŞTE BAZI ÖRNEKLER
Esenler 2371 numaralı seçim sandık tutanağında 176 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 176 oyu yok sayılmış.
Küçükçekmece 1031 numaralı seçim sandık tutanağında 92 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 92 oy gasp edilmiş.
Pendik 2195 numaralı seçim sandık tutanağında 181 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 181 oyu seçim sandık tutanağında yer almıyor.
Sultangazi 1361 numaralı seçim sandık tutanağında 225 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 225 oyu yok sayılmış.
Esenyurt 1579 numaralı seçim sandık tutanağında oy toplamı yazılmamış, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 1 oy yazılmış.
Avcılar 2363 numaralı seçim sandık tutanağında121 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 121 oyu yazılmamış.
Beykoz 1393 numaralı seçim sandık tutanağında 107 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a oy yazılmamış. Binali Yıldırım'ın 107 oyu gasp edilmiş.
Eyüpsultan 1039 numaralı seçim sandık tutanağında 186 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 1 oy yazılmış. Binali Yıldırım'ın 185 oyu gasp edilmiş.
Gaziosmanpaşa 2301 numaralı seçim sandık tutanağında 189 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 2 oy yazılmış. Binali Yıldırım'ın 187 oyu gasp edilmiş.
BELGELER YALAN SÖYLEMEZ
Sandıkta sabotaja yukarıdaki gibi yüzlerce örnek var. Bağcılar 1212 no'lu sandık cetvelinde, AK Parti'ye verilen oy sayısı 131 iken, tutanağa sadece 1 olarak kaydedilmiş. Bu belge İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildikten sonra YSK'ya taranarak böyle gönderilmiş. CHP de YSK'dan aldığı bu belgeyi kendi resmi internet sitesinden servis etmiş. Yani Yıldırım'ın 130 oyu, bir anda buhar olup gitmiş. İmamoğlu'nun aldığı 129 oy, 131'e çıkmış. CHP'nin kendi sitesinden yayınladığı, sandık sabotajlarına örnek yüzlerce belge var...
CHP SAYIMI DURDURTTU
CHP, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un 7 ilçesinde başlatılan sayımın durdurulması için karar aldırdı. İl Seçim Kurulu sayımı durdurunca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün gece saat 23.15'te olağanüstü toplandı. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.
SÜRECE SAYGI DUYULSUN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin sürece ve sonuçlara saygı duyması gerektiğini belirtti. "Tek patron hukuktur, YSK'dır" dedi. Çelik ayrıca İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde özel deftere yazdığı 'İBB Başkanı' ibaresinin ise kandırmaca ve saygısızlık olduğunu niteledi.
HODRİ MEYDAN
AK PARTİ GENEL BAŞKAN
YRD. ALİ İHSAN YAVUZ: En şaibeli seçimlerden birini yaşadık. Biz verilerimize güveniyoruz. Kesinleşen sonuç ne olursa olsun hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Seçim kurulları tekrar sayım yapsın. Kamerayla vatandaşımıza da izletsin. Gerçek neyse ortaya çıksın.
TARTIŞMALI ZİYARET
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmadan Anıtkabir'i ziyaret etti. Anı defterine Belediye Başkanı olarak imza attı. Milli Savunma Bakanlığı ise "Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" dedi.
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