AK Parti'den sandık sonuçlarına büyük itiraz

Sandık görevlileri, müşahitlerin de gözetiminde oyları seçim sayım-döküm cetveline böyle işledi.







Ardından bu oylar ilçe seçim kuruluna gidecek birleştirme tutanağına eklendi. Ancak bu eklemede asıl sonuç gözardı edildi.







YSK'ya giden ve sisteme eksik girilen sonuçlar CHP'nin internet sitesinden böyle servis edildi.

ilçe seçim kurulunaitiraz edip oyların yenidensayılmasını istedi. İl BaşkanıBayram Şenocak, İstanbul'dakiusulsüzlüklere yönelik bazıörnekler verdi: "3299 no'lusandıkta Binali Yıldırım'ın 153olan oyu, tutanağa 127 diyeişlenmiş. Burada bir farklılıkvar ilçe seçim kurulunda buverileri giren görevliler buverileri sadece sıfır olarakkayda girmişler.Burada buişi hangi memurlar, neyedayanarak yapıyorsa bunlarüzerinde de gerekli hukukinoktadaki,Bunu kimyapıyor ve yapmış ise hukukiolarak da bunun takipçisiolacağız."Tek zarfuygulaması bu seçimde ilkkez uygulanmıştır. Örneğinvatandaş belediye için oykullanmış, muhtar içinkullanmamışsa zarfın içindeeksik pusula olduğu içinbinlerce oy geçersiz sayılmış!Değişiklikten sonra bu şekildebir geçersizliğin olması sözkonusu değildedi.

çeşitli ilçelerinde bulunan sadece 17 sandığın seçim sayım döküm cetvelinde, Binali Yıldırım'a ait olduğu tespit edilenoyun seçim sandık tutanağına işlenmediği bildirildi.2371 numaralı seçim sandık tutanağında 176 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 176 oyu yok sayılmış.1031 numaralı seçim sandık tutanağında 92 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 92 oy gasp edilmiş.2195 numaralı seçim sandık tutanağında 181 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 181 oyu seçim sandık tutanağında yer almıyor.1361 numaralı seçim sandık tutanağında 225 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. Binali Yıldırım'ın 225 oyu yok sayılmış.1579 numaralı seçim sandık tutanağında oy toplamı yazılmamış, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 1 oy yazılmış.2363 numaralı seçim sandık tutanağında121 oy Binali Yıldırım'ayazılırken, oy birleştirmetutanağı boş teslim edilmiş.Binali Yıldırım'ın 121 oyuyazılmamış.1393 numaralıseçim sandık tutanağında 107oy Binali Yıldırım'a yazılırken,oy birleştirme tutanağındaBinali Yıldırım'a oy yazılmamış.Binali Yıldırım'ın 107 oyu gaspedilmiş.1039numaralı seçim sandıktutanağında 186 oy BinaliYıldırım'a yazılırken, oybirleştirme tutanağında BinaliYıldırım'a 1 oy yazılmış. BinaliYıldırım'ın 185 oyu gaspedilmiş.2301 numaralı seçim sandık tutanağında 189 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında Binali Yıldırım'a 2 oy yazılmış. Binali Yıldırım'ın 187 oyu gasp edilmiş.Sandıkta sabotaja yukarıdaki gibi yüzlerce örnek var. Bağcılar 1212 no'lu sandık cetvelinde, AK Parti'ye verilen oy sayısı 131 iken, tutanağa sadece 1 olarak kaydedilmiş. Bu belge İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildikten sonra YSK 'ya taranarak böyle gönderilmiş. CHP de YSK'dan aldığı bu belgeyi kendi resmi internet sitesinden servis etmiş. Yani Yıldırım'ın 130 oyu, bir anda buhar olup gitmiş. İmamoğlu'nun aldığı 129 oy, 131'e çıkmış. CHP'nin kendi sitesinden yayınladığı, sandık sabotajlarına örnek yüzlerce belge var...

CHP SAYIMI DURDURTTU

CHP, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un 7 ilçesinde başlatılan sayımın durdurulması için karar aldırdı. İl Seçim Kurulu sayımı durdurunca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün gece saat 23.15'te olağanüstü toplandı. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.

SÜRECE SAYGI DUYULSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin sürece ve sonuçlara saygı duyması gerektiğini belirtti. "Tek patron hukuktur, YSK'dır" dedi. Çelik ayrıca İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde özel deftere yazdığı 'İBB Başkanı' ibaresinin ise kandırmaca ve saygısızlık olduğunu niteledi.

En şaibeli seçimlerden birini yaşadık. Biz verilerimize güveniyoruz.Hodri meydan. Seçim kurulları tekrar sayım yapsın. Kamerayla vatandaşımıza da izletsin. Gerçek neyse ortaya çıksın.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmadan Anıtkabir'i ziyaret etti. Anı defterine Belediye Başkanı olarak imza attı. Milli Savunma Bakanlığı ise "Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir" dedi.