CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayılan oylara ilişkin açıklamalarda bulundu.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİNLERCE OY DÜŞTÜ!

Seçimlerde usulsüzlük yok diyen CHP, köşeye sıkışınca ne yapacağını şaşırdı! Gerçeklerin birbiri ardına ortaya çıkmasının ardından yangından mal kaçırırcasına başkanlık ilan eden CHP; seçim gecesi 27 bin olarak açıkladığı sözde farkı, sadece birkaç gün sonra 13 bine düşürdü.

BBC Türkçe'ye konuşan Özel, "Hesaplamalarımıza göre, tüm sandık sayım sonuçlarına göre bile İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" dedi.





SEÇİMİN GEÇERLİLİĞİ TARTIŞIR HALDE GELDİ

Sözde 27 bin farkla apar topar başkanlık ilan etmesine rağmen sadece birkaç gün içinde sandıktaki usulsüzlüğün belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından CHP'nin bile farkın düştüğünü kabullenmesi seçimin güvenilirliğini ve geçerliliğini tartışır hale getirdi. CHP'nin onca çabayla geçersiz oyların yeniden sayılmasını engelleme çabası da akıllarda soru işareti bıraktı.



YSK GEREKENİ YAPMALI!

Tüm bu yaşanan skandallar, böylesine şaibeli bir seçimle 16 milyonluk bir şehir yönetilemez! YSK bir an önce seçimleri yenileme kararı almadı dedirtti.