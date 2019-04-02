

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklmada CHP'ye çağrıda bulundu.

Ali İhsan Yavuz, "Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Bu kadar belge ortadayken CHP olarak siz de endişeniz yoksa gelin herkesin ortasında gerekirse kameralar kurulsun ve gerçek neyse o ortaya çıksın." dedi.

CHP'nin paniğe kapıldığını belirten AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Bu kadar belge ortadayken CHP olarak siz de endişeniz yoksa gelin herkesin ortasında gerekirse kameralar kurulsun ve gerçek neyse o ortaya çıksın" ifadesini kullandı.

İşte Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları:

"CHP'NİN İTİRAZI ÜZERİNE 7 İLÇEDE OY SAYIM İŞLEMİ TEDBİREN DURDURULDU"

Gerçekten çok hızlı şekilde aradaki fark azalıyor. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işlemi dışında bir adım daha attık. Bir geçersiz oyların sayımına bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. CHP farkın kapandığını görünce paniğe kapıldı, soluğu il seçim kurulunda aldı. İl Seçim Kurulu da çok hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararıyla sayımı durdurdu. CHP'nin itirazı üzerine 7 ilçede oy sayım işlemi tedbiren durduruldu.

"CHP'YE SORMAK İSTİYORUM; BU KADAR ACELECİLİK NEDEN?"

İl seçim kurulları sayım devam ederken durdurma kararı veremez şeklinde kararlar var. Böyle bir tablonun oluşması gerçekten hayrete düşürdü. CHP'ye sormak istiyorum; bu kadar acelecilik neden? Bu sayımı yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur? Bu akşamüzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu karar verdi. 1304 oyu maddi hataların düzeltilmesi sonucu AK Parti lehine yazdı. CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve il seçim kurulunun böyle bir karar alması manidardır.