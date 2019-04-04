Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili görevlerini yürütüyor. 31 Mart yerel seçimler sonrası açıklamalar yapan Ali İhsan Yavuz'un hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz kaç yaşında ve nereli? İşte Ali İhsan Yavuz hakkında merak edilenler...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR, NERELİ?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

Sakarya Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 7 yıl kadar Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl kadar Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

6. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.