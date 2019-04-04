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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 14:46

Noterlerin nöbeti cumartesi başlayacak

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında 'da 4, ve 'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak.

Noterlerin nöbeti cumartesi başlayacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ile Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere 'da 4, ve 'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde cumartesi günü işlem yapacak.

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