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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 16:49

’dan flaş talimat: Oy sayımları durdurulmasın!

Gelen son dakika bilgisine göre; Yüksek Başkanı , Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karara itirazın sonucu beklenmeden oyların sayılabileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

Bu çerçevede Sarıyer 2. İlçe Başkanlığı'na da başvuru yapılmış, tüm oyların ya da geçersiz oyların yeniden sayılması istenmişti. Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın başvurusunu kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına hükmetti. Bu karara İlçe Başkanlığı itirazda bulundu. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu, 'ya başvurarak aldıkları karara İstanbul İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazın sonucunun beklenip beklenilmemesi noktasında görüş talep etti.

Söz konusu görüş talebine YSK tarafından imzalı bir yazı ile cevap verildi. Cevapta, İl Seçim Kurulu kararının beklenilmesinin gerekmediğine işaret edildi. Yazıda, "Sayıma başladıktan sonra sayımın en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir" denildi.

Sabah

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