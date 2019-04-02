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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 10:17

Başkanı Güven'den sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Başkanı , "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." dedi.

YSK'dan seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Yüksek Kurulu () Başkanı 31 Mart seçimleriyle alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Güven, itirazların olmadığı yerlerde mazbataların verileceğini söylerken, geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını ve itiraz sürecinin devam ettiğini aktardı.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı devam ediyor. İlçe il seçim kurullarımız itirazlar üzerine olursa itiraz kararlarını verecekler. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz süresi var ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içinde itirazlara karar verecekler sonra 3 gün içinde isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii.''

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