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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 16:32

'de hazımsızlık zirve yaptı! 'nin yalanı elinde patladı

'da oyların yeniden sayılma kararı sonrası, ile arasındaki oy farkı düşünce büyük panik yaşayan 'liler üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Son olarak 'nin 'Tabloları götürüyorlar' imasındaki mesajlarına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gerçeklerle yanıt verince, Çelebi'nin ilk işi attığı tweeti silmek oldu. CHP'li vekilin bu yalanına Sputnik, Sol ve T24 gibi yayın organları da sarıldı.

CHP'de hazımsızlık zirve yaptı!

Parti Meclisi (PM) üyesi , hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesajla ortalığı karıştırmaya kalktı. Çelebi, "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

TWİTTER'DAN CEVAP
Gerçek ise kısa süre içinde ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

Göksu, "BİR TWEETTE 4 YALAN SÖYLEYEN CHP'Lİ VEKİL... 1- Herkesi kendin gibi zannetme 2- İBB'yi alamadınız, alamayacaksınız. 3- Bu Kültür Merkezi İBB'nin değil Esenler Belediyesi'nindir. 4- O tablolar CRR'de yapılan Su Kasidesi sergisi için gönderilen şimdi de geri getirilen tablolardır" ifadelerini kullandı.

ATTIĞI TWEETİ SİLDİ, "TAKİPTEYİZ" MESAJI VERDİ
Gerçek ortaya çıkınca Çelebi attığı tweeti silerek " tarafından CRR'da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz" dedi.

CHP'NİN YALANINA SARILDILAR
CHP'li ismin bu yalanına Sputnik, Sol ve T24 gibi yayın organlarının destek vermesi de dikkat çekti.




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