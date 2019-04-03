CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesajla ortalığı karıştırmaya kalktı. Çelebi, "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

TWİTTER'DAN CEVAP

Gerçek ise kısa süre içinde ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

Göksu, "BİR TWEETTE 4 YALAN SÖYLEYEN CHP'Lİ VEKİL... 1- Herkesi kendin gibi zannetme 2- İBB'yi alamadınız, alamayacaksınız. 3- Bu Kültür Merkezi İBB'nin değil Esenler Belediyesi'nindir. 4- O tablolar CRR'de yapılan Su Kasidesi sergisi için gönderilen şimdi de geri getirilen tablolardır" ifadelerini kullandı.

ATTIĞI TWEETİ SİLDİ, "TAKİPTEYİZ" MESAJI VERDİ

Gerçek ortaya çıkınca Çelebi attığı tweeti silerek "Esenler Belediyesi tarafından CRR'da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz" dedi.

CHP'NİN YALANINA SARILDILAR

CHP'li ismin bu yalanına Sputnik, Sol ve T24 gibi yayın organlarının destek vermesi de dikkat çekti.







