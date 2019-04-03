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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 17:23

Son dakika: 'da 18 ilçede oylar sayılıyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine 'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek nun (), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

, , , , Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.



Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

FARK DÜŞÜYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'daki itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, ''Her sandık açıldıkça, gün geçtikçe aradaki fark erimektedir. Çok az sayıda sandık açıldı. Bizim itirazlarımızın çok azı görüşüldü. Buna rağmen fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Bizim ortaya koyduğumuz rakamlara ulaşmaya devam edecek'' dedi.

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