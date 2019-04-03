Yalova'da oylar yeniden mi sayılıyor? CHP'nin Yalova adayının önde tamamladığı seçime itiraz eden AK Parti Yönetimi'nin itirazı kabul edildi ve oylar yeniden sayılmaya başlandı. Seçim kurulu, Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında tutarsızlık olması nedeniyle 2 sandıktaki oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi partiler ilk olarak ilçe seçim kurullarına itirazda bulunacak. İlçe seçim kurulları bu itirazları bugün 15.00'e kadar alacak.

2 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

İlçe seçim kurulları yapılan itirazları 3-4 Nisan tarihlerinde karara bağlayacak. Bu kararlara karşı siyasi partiler itirazlarını 5 Nisan'a kadar il seçim kurullarına yapacak.

İKİNCİ BAŞVURU İL SEÇİM KURULUNA

İkinci değerlendirme mercii olan il seçim kurulları da itirazları yine iki gün içerisinde yani 6-7 Nisan tarihlerinde sonuçlandıracak.

SON KARAR YSK'NIN

İtirazda üçüncü ve önemli aşama ise Yüksek Seçim Kurulu aşaması olacak. İl seçim kurullarının kararlarına 3 gün içinde yani 8-9-10 Nisan tarihleri arasında YSK'ya itiraz edilebilecek. YSK bu itirazları yine üç gün içerisinde yani 11-12-13 Nisan tarihleri arasında karar altına alacak.

MAZBATALAR NE ZAMAN?

Habertürk'te yer alan habere göre; bu 12 günlük sürecin ardından İstanbul başta olmak üzere tartışmalı yerlerde durum büyük oranda netleşmiş olacak. Ancak yeni seçilen belediye başkanları il ve ilçe seçim kurullarının sakınca bulmaması halinde bu sürenin sonunu beklemeden mazbatalarını alabilecek. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını ise yaklaşık 1 ay gibi bir sürenin sonunda ilan etmesi bekleniyor.

YALOVA'DA OYLAR YENİDEN Mİ SAYILIYOR?

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin Yalova adayı Vefa Salman'ın kazandığı kentteki seçim sonuçlarına AK Parti'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edildi.

Seçim kurulu, Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında tutarsızlık olması nedeniyle 2 sandıktaki oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

Öte yandan partililer adliye etrafında toplandı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

YALOVA NEREDE?

Yalova, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Marmara Denizi kıyısındaki il, İstanbul'a bağlı iken 6 Haziran 1995'te il olmuştur.

Yalova İli Nüfusu: 241.665'tir. Bu nüfusun %87,07'si şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 798 km2'dir. İlde km2'ye 303 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 986'dır.) İlde yıllık nüfus artış oranı %3,71 olmuştur. 2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 14 belediye, bu belediyelerde 50 mahalle ve ayrıca 43 köy vardır.

COĞRAFYA

Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin Kuzeybatısında ve Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli ili, güneyinde Bursa ili ile Gemlik Körfezi yer almaktadır. İlin denizden yüksekliği 2 metre, ve yüzölçümü 847 km2'dir. Yalova ilinin kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sahil şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj özellikleri göstermektedir. Yalova, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık bir araziye sahiptir. Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru İzmit-Sapanca arasında Kocaeli Sıradağları ile birleşen Samanlı Dağları'yla kaplanmış durumdadır ve ilin başlıca dağları da Samanlı Dağları'dır. Bu dağlar Yalova'nın güneyinde bulunmaktadır. Birçok tepenin bulunduğu bu dağlık arazide Samanlı Dağları'nın en yüksek noktası Beşpınar Tepesi'dir. (926 m) Armutlu, Taz Dağı'nın (867 m) batıya doğru devam eden eteklerinde kurulmuştur.

İlin en önemli yaylası, Kocadere ve Teşvikiye Beldeleri'nin güneyinde yer alan Delmece Yaylası'dır. Bu yayla çam ormanlarıyla geniş bir alanı kaplamaktadır. Yalova İli verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Ovalar, akarsular boyunca uzanmakta ve kıyıdan 1–2 km içeriye doğru sokulmaktadır. Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, Kılıç ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak tepeciklerle ayrılan büyüklü-küçüklü ovalar oluşmuştur. Bunlardan başlıcaları, Kocadere Ovası, Liman Ovası, Samanlı-Kadıköy Ovaları, Kazımiye Ovası ve Taşköprü Ovası'dır.



