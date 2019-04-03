31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, büyükşehir belediye meclislerinde İstanbul ve Ankara'da en fazla temsil sayısını Cumhur İttifakı, İzmir'de ise Millet İttifakı kazanacak.

3 BÜYÜKŞEHRİN BELEDİYE MECLİSLERİ NETLEŞİYOR

AA muhabirinin 31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, seçimin ardından itiraz süreçleri devam ederken, büyükşehir belediye meclislerindeki üye paylaşımı da şekillenmeye başladı.

Belediye meclislerine ilçelerin nüfusuna göre seçim yapılırken, siyasi partiler, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi uyarınca meclis üyeliği kazanıyor. İlçelerdeki belediye meclis üyeliklerinin 5'te biri, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de üye olarak gidiyor. Bunun dışında belediye başkanları da Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oluyor.

ÇOĞUNLUK AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olacak.

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanla birlikte 310 üyeden oluştu. Meclis'te AK Parti'li 180, CHP'li 123, Saadet Partili 1, İyi Parti'li 2 ve 4 bağımsız üye görev yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni nüfus bilgilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinde artış yaşandı. Bu dönem Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan ile birlikte 312 üye görev yapacak.

"TABLO BUGÜNKÜNDEN ÇOK FARKLI OLMAYACAK"

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun AK Parti'nin Meclis'te çoğunluğu teşkil edeceğini söyledi.

Arı, "Seçim sonuçları henüz netleşmedi. İtirazlar varken de kesin rakamların verilmesi çok mümkün değil. Ancak yaptığımız hesaplamalarda AK Parti ciddi bir şekilde Meclis'te çoğunlukta olacak. Tablo bugünkünden çok farklı olmayacak." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin 180 civarında meclis üyesi olacağını belirten Arı, "CHP'nin meclis üyelerinin ise 130 ya da 135 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bunu, Cumhur İttifakı ve diğer ittifak olarak değerlendiriyoruz. MHP'nin Silivri ve bazı ilçelerde Meclis'e taşıyabileceği üyeleri olacaktır. Ancak, İyi Parti'nin Meclis'e kaç üye göndereceğine ilişkin bir rakam elimizde yok. İlçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyeleridir." bilgisini verdi.

İtirazların devam ettiğini hatırlatan Ömer Lütfü Arı, şunları kaydetti:

"Çok küçük farklarla Meclis'e gönderilecek üye sayısında değişiklik söz konusu olabilir. İtirazlardan sonra durum değişmemiş olsa bile AK Parti Grubu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunlukta olacak. Meclis'te kimin çoğunluğu varsa Birinci Başkanvekili ve İkici Başkanvekilini o grup seçer. Başkanlık divanı, başkan vekillikleri ve divan katiplerini meclis seçeceğinden ötürü çoğunluk kimdeyse o seçer. Komisyonlarda da AK Parti'nin çoğunluğu olacak. Tüm komisyonlarda 5 üye AK Parti'den, 4 üye de diğer partiden seçilecek."



Yeni dönemde 39 ilçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek üye sayıları şöyle:

"Adalar 3, Arnavutköy 8, Ataşehir 8, Avcılar 8, Bağcılar 10, Bahçelievler 10, Bakırköy 7, Başakşehir 8, Bayrampaşa 8, Beşiktaş 7, Beylikdüzü 8, Beyoğlu 7, Büyükçekmece 7, Beykoz 7, Çatalca 6, Çekmeköy 8, Esenler 8, Esenyurt 10, Eyüpsultan 8, Fatih 8, Gaziosmanpaşa 8, Güngören 8, Kadıköy 8, Kağıthane 8, Kartal 8, Küçükçekmece 10, Maltepe 8, Pendik 10, Sancaktepe 8, Sarıyer 8, Silivri 7, Sultanbeyli 8, Sultangazi 10, Şile 4, Şişli 8, Tuzla 8, Ümraniye 10, Üsküdar 10, Zeytinburnu 8."

ANKARA'DA CUMHUR İTTİFAKI

Yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye paylaşımı da şekillendi.

Buna göre, Ankara'daki 25 ilçede yarışı kazanan AK Parti'den 19, MHP'den 3, CHP'den 3 belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye başkanlığı kontenjanındaki üyelerini oluşturdu.

Bunların dışında nüfus ve oy oranına göre ilçelerin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderecekleri üye sayısı belirlenecek. Mevcut tabloya göre Büyükşehir Belediye Başkanı ile 147 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan 105, Millet İttifakı'ndan 42 üyenin bulunması bekleniyor.

İZMİR'DE MİLLET İTTİFAKI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu CHP'li üyelerden oluşacak, seçimlerle iş başına gelecek olan başkanvekilleri, komisyon başkanları, divan katipleri ve encümen üyelerinin ağırlıklı olarak CHP'lilerden oluşması bekleniyor.

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanla birlikte 176 üyeden oluşuyor. Meclis'te 119 CHP'li, 45 AK Partili, 5 MHP'li, 3 DSP'li ve 4 bağımsız aday görev yaptı. Bu dönemde de başkan ile birlikte 176 üye görev yapacak. İtirazların devam ettiği mevcut tabloya ve yapılan hesaplara göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi dağılımında CHP'nin geçen dönemdeki yakın bir sandalye sayısına ulaşması bekleniyor.

Mevcut tabloya göre Büyükşehir Belediye Başkanı ile 176 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı'ndan 119, Cumhur İttifakı'ndan 57 üyenin bulunması bekleniyor.