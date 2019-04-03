Türkiye'de yapılan 31 Mart yerel seçimleri için tartışmalar devam ediyor. Özellikle İstanbul'daki birçok sandıkta usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. 3 gündür süren tartışmalar devam ederken, Avrupa ve ABD'den açıklamalar geldi.

TÜRKİYE GERÇEKLERİ ARAŞTIRIYOR ABD KABULLENEMİYOR

İstanbul'daki binlerce sandıkta oy kaydırma yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. YSK, geçersiz oyların yeniden sayılacağını ve oy kaydırma usulsüzlüğünün denetleneceğini açıklamasının ardından peş peşe açıklamalar geldi.

ABD sonuçların değişebileceğini anladığında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino'yu öne sürdü. Palladino, "Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Dolayısıyla uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den daha azını beklemiyoruz" dedi.

TERÖR SALDIRISINA SESSİZ KALANLAR TÜRKÇE TWEET ATTI

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bombalı saldırılarda sesi çıkmayan Fransızlar, geçersiz oyların yeniden sayılacağını duyduğunda korkuya kapıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, resmi Twitter hesabından Türkçe açıklama yaptı.

Hidalgo, "Türkiye'nin ve özellikle #Ankara, #Istanbul ve #Izmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. #Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.

İNGİLİZLER DE EKSİK KALMADI

İngiliz basınının dünyaca ünlü gazetesi Guardian, 31 Mart yerel seçimlerini kendisi yorumladı. Resmi olmayan sonuçları doğru kabul eden Guardian, bununla da kalmadı ve "İstanbullular siyasetin yükselen yıldızı Ekrem İmamoğlu'nu sahiplendi" manşetini attı.

Henüz resmi görevine bile başlamayan İmamoğlu'nun İstanbullular tarafından sahiplenildiğini yazan Guardian, YSK'nın açıklamasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Söz konusu haber, yapılan seçimlerin sonucu için kesinleşmiş bir dil kullanıldı.