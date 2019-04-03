Sarıyer'de bulunan Seçim Kurulu, yapılan itirazları ve sunulan belgeleri değerlendirdi ve kararını verdi. Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak.



GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Sarıyer'de bulunan iki İlçe Seçim Kurulu da geçersiz olarak işaretlenen oylar için yapılan itirazları kabul etti ve geçersiz oyların yeniden sayılması kararını verdi.

İşte konuyla ilgili İlçe Seçim Kurulu kararını gösteren belge;

4 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR SAYILIYOR

YSK'nın kararı üzerine, Ataşehir, Beykoz, Şile, Ümraniye'de geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı. Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, YSK'nın kararı üzerine harekete geçti. Ataşehir, Beykoz, Şile ve Ümraniye ilçe seçim kurulları geçersiz oyları saymaya başladı.

SÜREÇ

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karara yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmıştı.