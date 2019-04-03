31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların sayımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti teşkilatlarınca 39 ilçede seçim sonuçlarına yeniden sayılması talebiyle itiraz edildi.

YENİDEN SAYIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

17 ilçede oyların kısmen veya tamamen yeniden sayılmasına karar verilirken ilçe seçim kurullarında HDP, CHP ve Saadet Partili üyelerin ittifak yaparak yeniden sayımı engelleme çalışmaları dikkat çekiyor.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından AK Parti İlçe Başkanlığı'nın başvurusu üzerine 6 bin 351 geçersiz oyun yeniden sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, AK Partili üye ve 2 memur üye geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde görüş bildirirken kurulda görevli CHP, HDP ve Saadet Partili üyeler karara muhalefet etti.

Bu üyeler ilçedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulalarının tüm sandıklarda yeniden sayılması ve 6 bin 351 geçersiz oyun sayılması talebini olumsuz karşıladı. İlçede geçersiz oyların sayılması kararı 4'e karşı 3 kabul edildi.

Sabah