Doğu ve Güneydoğu'da imkanlarını PKK'ya aktardığı için kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde, HDP oylarında büyük düşüş yaşandı. HDP'nin yanı sıra DBP'li bazı belediye başkanlarının da söylem ve eylemleriyle PKK'nın yanında görüntü sergilemesi, sandığa yansıdı. Hendek terörüne zemin hazırlayan belediyelerdeki terör yapılanmasının aşılması, Doğu ve Güneydoğu'da hizmeti de beraberinde getirdi. Bölge halkı tercihini huzur ve hizmetten yana kullandı.

7,5 MİLYAR TL YATIRIM

Yeni Şafak'ın haberine göre, yıllarca terör örgütü PKK'ya giden kaynaklar, kayyumla birlikte hizmet olarak bölge halkına geri döndü. Kayyum atanan 94 belediyeye 7,5 milyar TL yatırım yapıldı. HDP/DBP'li belediyeler döneminde yıllarca hak ettiği hizmetten yoksun kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeler sayesinde belediyecilikle tanıştı. Yapılan hizmet, halkın AK Parti'ye desteğinin artmasında etkili oldu. Vatandaş hizmetin karşılığını sandıkta gösterdi.

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HDP KAN KAYBETTİ

HDP'nin Şırnak merkez, Mardin Dargeçit ve Muş'un Varto ilçesinde 30 Mart 2014'teki seçimlere göre oy oranı düştü. 2014'te Şırnak merkezde % 59,06 oy alan HDP bu seçim % 34,99'da kaldı. Mardin Dargeçit'te HDP'nin oyu % 60,20'den % 45,52'ye, Muş Varto'da % 63,40'tan % 44,98'e düştü. AK Parti, kayyum atanan 94 il ve ilçe belediyesinin 24'ünü kazandı. Bitlis 43.8, Ağrı % 55.6, Şırnak % 61.7 ile tarih yazdı. AK Parti Şırnak merkezde oy oranını % 29,30'dan % 61,79'a yükseltti.

OYLAR HİZMETE

AK Parti, Şanlıurfa'da kayyumun görev yaptığı 4 ilçe belediyesinden 3'ünü kazandı. Halfeti, Viranşehir ve Bozova'da HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı. AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında en fazla fark Halfeti'de görüldü. Yıllardır HDP ve CHP'nin kazandığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfeti'de bir ilk yaşandı. AK Parti, 2014'te en fazla farkla kaybettiği Halfeti'de bu sefer açık ara farkla kazandı. Eski Halfeti Kaymakamı ve belediye başkan vekili olan AK Parti adayı Şeref Albayrak % 54,92 oyla HDP'li rakibi Abdurrahman Çiftçi'ye % 17,36'lık fark attı. AK Parti Bozova'da % 51 oy alan Suphi Aksoy'la, Viranşehir'de ise % 47,39 oy alan Salih Ekinci'yle kazandı.