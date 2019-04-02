Şırnak’ta zafer

HDP oylarında en büyük düşüş Şırnak'ta yaşandı. AK Parti Şırnak'ta 19 belediyeden 15'ini kazandı. HDP'nin oyu 30 Mart 2014 yerel seçimlerine göre Şırnak merkezde yüzde 59'dan yüzde 34.99'a düştü. PKK'nın hendek terörü kentte büyük tepkiye neden olmuştu. AK Parti adayı Mehmet Yarka yüzde 62 oy alarak zafer elde etti. AK Parti adayları Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçeleri, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı ve Kasrik beldelerinde, Uludere'nin Hilal, Şenoba ve Uzungeçit, Silopi'nin Görümlü, Çalışkan ve Başverimli, İdil'in Karalar, Sırtköy, Güçlükonak'ın Fındık beldelerinde seçildi.
- Güncel
- 02.04.2019
- Gazete
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