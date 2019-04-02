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İşte en güzel Miraç Kandil'i mesajları!

Miraç Kandili mesajları 2019, Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu SMS mesajları derlemesi haberimizde. 2 Nisan Salı bugün Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik.

  • Güncel
  • 02.04.2019 10:01
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 00:30
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Miraç Kandili bu sene 2 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık.

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