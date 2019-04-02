İşte en güzel Miraç Kandil'i mesajları!

Miraç Kandili bu sene 2 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık.
Miraç Kandili bu sene 2 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık.
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