AK Parti’nin başarısı

Doğu ve Güneydoğu'da HDP oylarında büyük bir düşüş yaşandı. Seçimlerde 31 ilde aday çıkardan HDP bölge dışında varlık gösteremedi. HDP, 3 büyükşehir olmak üzere 5 il, 50 ilçede belediye başkanlığını aldı. AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne denk gelen 24 belediye başkanlığını aldı. MHP ile ittifakın AK Parti'nin oylarını düşüreceği iddialarına karşın bölgede Cumhur İttifakı'na gelen oylar yükseldi. HDP'den alınan belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak bulunuyor. Ağrı Belediyesi'ni HDP yüzde 37.11 oy alarak kaybetti. AK Parti dayı Savcı Sayan yüzde 55.60 ile kazanan oldu.
KAYYUMLAR ÇOK ÇALIŞTI
DIĞER yandan kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli'yi TKP, Ağrı'nın Tutak ilçesini BBP kazandı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti kayyum aday ile girdiği seçimleri farkla kazandı. Halfeti'de AK Partiden aday gösterilen kayyum kaymakam Şeref Albayrak, HDP'ye yüzde 17'lik bir fark attı.
KAYYUMLAR ÇOK ÇALIŞTI
DIĞER yandan kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli'yi TKP, Ağrı'nın Tutak ilçesini BBP kazandı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti kayyum aday ile girdiği seçimleri farkla kazandı. Halfeti'de AK Partiden aday gösterilen kayyum kaymakam Şeref Albayrak, HDP'ye yüzde 17'lik bir fark attı.
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