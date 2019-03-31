31 Mart Yerel Seçimleri sonuçları birçok ilde netleşmeye başladı. Açıklanan sonuçların ardından "HDP'nin Kandil'i" söndü! Sözde "HDP'nin kalesi" olarak görülen illerde HDP hüsranı yaşadı.



HDP'nin Şırnak Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka ile Millet İttifakı Adayı Osman Can yarıştı.

ŞIRNAK'I CUMHUR İTTİFAKI ALDI

Şırnak Belediye Başkanlığı yarışında Mehmet Yarka önde gidiyor. Şırnaklılar, HDP'nin kalelerinden olan kentte AK Parti'nin zaferini kutlamaya başladı.



HDP'YE BİTLİS'TE SOĞUK DUŞ

HDP, Bitlis'te de hüsranı yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Nesrullah Tanğlay, HDP adayı Faruk İşlek'e büyük fark attı.

AĞRI'DA CUMHUR'UN ADAYI KAZANDI

Ağrı'da AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Savcı Sayan, büyük farkla önde götürüyor. Bir önceki seçimde AK Parti'nin yüzde 45 oy aldığı Ağrı'da Savcı Sayan yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

HDP TUNCELİ'Yİ DE KAYBETTİ

Tunceli'de resmi olmayan sonuçlara göre Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. 2014'teki seçimde HDP Tunceli'de yüzde 42,46 oy alırken, bu seçimde oy oranı yüzde 28'e düştü.