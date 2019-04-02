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  • 02.04.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 11:37

Başkan Erdoğan'dan şehit Mustafa Ergen'in ailesine taziye telgrafı

Başkan , 'deki 'nde şehit olan 'in ailesine başsağlığı diledi.

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